«Зенит» и «Спартак» объявили составы к матчу 26-го тура РПЛ
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«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.
Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00 мск.
Подопечные Сергея Семака могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что все билеты на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» проданы.