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«Зенит» и «Спартак» объявили составы к матчу 26-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 26-го тура чемпионата России по футболу.
«Зенит» и «Спартак» объявили составы к матчу 26-го тура РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00 мск.

Подопечные Сергея Семака могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» проданы.

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