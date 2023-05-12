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Мостовой — об учёбе на тренера: никакую цель перед собой не ставлю

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой не знает, что будет делать после получения лицензии для работы тренером.
Мостовой — об учёбе на тренера: никакую цель перед собой не ставлю
  • РИА Новости

«Никакую цель перед собой сейчас не ставлю. Это нужно делать, когда тебе 15—20 лет. Спокойно ко всему отношусь, в том числе и к обучению на тренерскую лицензию», — цитирует Мостового Sport24.

По словам экс-футболиста испанской «Сельты», он не знает, сможет ли окончить тренерские курсы в академии Российского футбольного союза (РФС).

«Слово «учиться» не подходит. Мне же не 20 лет, чтобы учиться. Можно в шутку сказать, что «узнаю много нового о футболе», — заключил он.

Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Футболист выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.

Мостовой за свою карьеру защищал цвета «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и «Алавеса». Он завершил карьеру в 2005 году.

Ранее Андрей Канчельскис поздравил Мостового с началом обучения в академии РФС.

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