Мостовой — об учёбе на тренера: никакую цель перед собой не ставлю

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой не знает, что будет делать после получения лицензии для работы тренером.

«Никакую цель перед собой сейчас не ставлю. Это нужно делать, когда тебе 15—20 лет. Спокойно ко всему отношусь, в том числе и к обучению на тренерскую лицензию», — цитирует Мостового Sport24.

По словам экс-футболиста испанской «Сельты», он не знает, сможет ли окончить тренерские курсы в академии Российского футбольного союза (РФС).

«Слово «учиться» не подходит. Мне же не 20 лет, чтобы учиться. Можно в шутку сказать, что «узнаю много нового о футболе», — заключил он.

Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Футболист выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.

Мостовой за свою карьеру защищал цвета «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и «Алавеса». Он завершил карьеру в 2005 году.

Ранее Андрей Канчельскис поздравил Мостового с началом обучения в академии РФС.