Канчельскис поздравил Мостового с началом обучения в академии РФС
- РИА Новости
«Давайте дождёмся, когда у него будет предложение. Поздравляю его с началом обучения. Он молодец. Желаю ему получить лицензию и найти какую-нибудь команду», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Мостовой выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.
Футболист за свою карьеру защищал цвета «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и «Алавеса». Он завершил карьеру в 2005 году.
Ранее сообщалось, что Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.