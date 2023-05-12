Канчельскис поздравил Мостового с началом обучения в академии РФС

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о решении экс-футболиста сборной России Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

«Давайте дождёмся, когда у него будет предложение. Поздравляю его с началом обучения. Он молодец. Желаю ему получить лицензию и найти какую-нибудь команду», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Мостовой выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.

Футболист за свою карьеру защищал цвета «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и «Алавеса». Он завершил карьеру в 2005 году.

Ранее сообщалось, что Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.