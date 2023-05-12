Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой принял решение подать документы для обучения в академии Российского футбольного союза (РФС).

Заявление от Мостового успешно подано и принято. Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков», говорится в Telegram-канале РФС.

Футболист выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.

Мостовой за свою карьеру защищал цвета «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и «Алавеса». Он завершил карьеру в 2005 году.

Ранее Мостовой высказался о чемпионском коридоре для «Зенита».