«Факел» объявил о назначении Евсеева на пост главного тренера

Воронежский «Факел» объявил Вадима Евсеева новым главным тренером команды.

Как сообщается в Telegram-канале клуба, в тренерский штаб специалиста также вошли Сергей Томаров и Владимир Сычёв.

30 апреля «Факел» объявил об отставке Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера.

Последним местом работы Евсеева был «Шинник». В качестве главного тренера Евсеев также работал с «Амкаром», «СКА-Хабаровск» и «Уфой».

«Факел» набрал 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков высказался об уходе Евсеева с поста главного тренера воронежского клуба.