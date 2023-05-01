«Факел» объявил о назначении Евсеева на пост главного тренера
- РИА Новости
Как сообщается в Telegram-канале клуба, в тренерский штаб специалиста также вошли Сергей Томаров и Владимир Сычёв.
30 апреля «Факел» объявил об отставке Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера.
Последним местом работы Евсеева был «Шинник». В качестве главного тренера Евсеев также работал с «Амкаром», «СКА-Хабаровск» и «Уфой».
«Факел» набрал 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков высказался об уходе Евсеева с поста главного тренера воронежского клуба.