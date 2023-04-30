В «Шиннике» объяснили причины увольнения Евсеева с поста главного тренера команды

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков высказался об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского клуба.

«Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию. Сели, поговорили и договорились, что так будет правильно. Уход в РПЛ? Этот вопрос не обсуждался. То, что нам надо было что-то менять в последнее время, — факт», — цитирует Кулакова «Спорт-Экспресс».

По информации журналиста Ивана Карпова, контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.

30 апреля «Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера. Он возглавлял команду с лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что в «Факеле» нет информации о том, что Евсеев станет главным тренером клуба.