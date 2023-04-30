В «Факеле» нет информации о том, что Евсеев станет главным тренером клуба
- РИА Новости
«На данный момент нет информации о том, что вместо Дмитрия Пятибратова главным тренером «Факела» станет Вадим Евсеев», — приводит слова Горячева «РБ Спорт».
По информации журналиста Ивана Карпова, контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.
30 апреля «Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера. Он возглавлял команду с лета 2021 года.
Ранее в «Шиннике» сообщили, что отель в Турции признал вину в драке с «Минаем».