В «Факеле» нет информации о том, что Евсеев станет главным тренером клуба

Пресс-атташе «Факела» Павел Горячев отреагировал на информацию, что Вадим Евсеев может возглавить воронежский клуб.

«На данный момент нет информации о том, что вместо Дмитрия Пятибратова главным тренером «Факела» станет Вадим Евсеев», — приводит слова Горячева «РБ Спорт».

По информации журналиста Ивана Карпова, контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.

30 апреля «Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера. Он возглавлял команду с лета 2021 года.

Ранее в «Шиннике» сообщили, что отель в Турции признал вину в драке с «Минаем».