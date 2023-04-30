В «Факеле» нет информации о том, что Евсеев станет главным тренером клуба

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Пресс-атташе «Факела» Павел Горячев отреагировал на информацию, что Вадим Евсеев может возглавить воронежский клуб.
В «Факеле» нет информации о том, что Евсеев станет главным тренером клуба
  • РИА Новости

«На данный момент нет информации о том, что вместо Дмитрия Пятибратова главным тренером «Факела» станет Вадим Евсеев», — приводит слова Горячева «РБ Спорт».

По информации журналиста Ивана Карпова, контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.

30 апреля «Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера. Он возглавлял команду с лета 2021 года.

Ранее в «Шиннике» сообщили, что отель в Турции признал вину в драке с «Минаем».

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