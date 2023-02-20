В «Шиннике» сообщили, что отель в Турции признал вину в драке с «Минаем»
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«По моей информации, отель признал вину перед российским консульством в Турции, что не поставил в известность ни украинскую сторону, ни нас. На наш запрос ответа пока не было. Все дальнейшие действия будем продумывать после его получения», — цитирует Кулакова РИА Новости.
13 февраля российские и украинские футболисты «Миная» устроили драку в одном из отелей Турции.
В «Шиннике» заявили, что российские игроки не были инициаторами конфликта с украинцами.
«Шинник» выступает в Первой лиге чемпионата России по футболу. «Минай» из одноимённого села Закарпатской области играет в Украинской премьер-лиге.
Ранее в «Шиннике» объяснили слова главного тренера Вадима Евсеева о гордости за футболистов после драки с «Минаем».