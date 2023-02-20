В «Шиннике» объяснили слова Евсеева о гордости за футболистов после драки с «Минаем»
- РИА Новости
«СМИ, как обычно, всё перевернули. Но, мне кажется, он был рад, что в его команде собраны футболисты с сильным характером и существует коллектив, который может постоять за своих одноклубников», — цитирует Кулакова «РБ Спорт».
13 февраля российские и украинские футболисты «Миная» устроили драку в одном из отелей Турции.
В «Шиннике» заявили, что российские игроки не были инициаторами конфликта с украинцами.
Ранее Евсеев сказал, что гордится своими футболистами.