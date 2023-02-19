Евсеев выступил перед футболистами «Шинника» после драки с «Минаем»

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев обратился к игрокам своей команды по поводу драки с украинскими футболистами «Миная».

«С чего хочу начать. Были выходные, был инцидент. Поэтому от себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Вами я горжусь! Мы правильный выбор сделали в команду. Дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы это не сделали. Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного», — сказал Евсеев перед тренировкой.

13 февраля российские и украинские футболисты «Миная» устроили драку в одном из отелей Турции.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки не были инициаторами конфликта с украинцами.

«Шинник» выступает в Первой лиге чемпионата России по футболу. «Минай» (из одноимённого села Закарпатской области) играет в Украинской премьер-лиге.

Ранее футболист «Шинника» Даниил Петрунин раскрыл подробности драки с игроками украинского «Миная».