Евсеев выступил перед футболистами «Шинника» после драки с «Минаем»
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«С чего хочу начать. Были выходные, был инцидент. Поэтому от себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Вами я горжусь! Мы правильный выбор сделали в команду. Дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы это не сделали. Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного», — сказал Евсеев перед тренировкой.
13 февраля российские и украинские футболисты «Миная» устроили драку в одном из отелей Турции.
В «Шиннике» заявили, что российские игроки не были инициаторами конфликта с украинцами.
«Шинник» выступает в Первой лиге чемпионата России по футболу. «Минай» (из одноимённого села Закарпатской области) играет в Украинской премьер-лиге.
Ранее футболист «Шинника» Даниил Петрунин раскрыл подробности драки с игроками украинского «Миная».