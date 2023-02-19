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Футболист «Шинника» Петрунин раскрыл подробности драки с игроками украинского «Миная»

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Защитник «Шинника» Даниил Петрунин рассказал о подробностях конфликта с игроками украинского «Миная» на сборе в Турции.
Футболист «Шинника» Петрунин раскрыл подробности драки с игроками украинского «Миная»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Там шли разговоры на повышенных тонах. У нас старший разговаривал с ними, спрашивал: «Чего вы хотите?» И они всё это на видео снимали. Я понял, что обстановка накаляется. Один из «Миная» начал ногами прыгать, всех остальных завёл, ну и я ударил — вот это попало в завирусившееся в соцсетях видео. Именно тот эпизод украинцы вырезали и выложили в интернет», — приводит слова Петрунина «Спорт-Экспресс».

13 февраля российские и украинские футболисты «Миная» устроили драку в одном из отелей Турции.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки не были инициаторами конфликта с украинцами.

«Шинник» выступает в Первой лиге чемпионата России по футболу. «Минай» из одноимённого села Закарпатской области играет в Украинской премьер-лиге.

Ранее Свищёв призвал УЕФА расследовать драку российских и украинских футболистов в Турции.

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