Хусаинов назвал причины частых судейских скандалов в РПЛ

Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов указал на главные причины скандалов с участием арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Все судейские скандалы и совершенно непонятные трактовки эпизодов на матчах РПЛ можно объяснить только одним. Судейская бригада, обслуживая определённый матч, злоупотребляет служебным положением. Как это было в матче «Зенит» — «Спартак», как это было в матче с «Химками». Вмешиваются в ход и результат матча. Пренебрегают судейской этикой, честью и достоинством.

И отстранять за это бесполезно, потому что их возвращают. Был такой арбитр, Роман Галимов, которого отстранили на четыре года, а потом вернули обслуживать важный матч, на котором он допустил те же самые ошибки. И Евгения Кукуляка тоже отстраняли. Но он опять судит. В этом и проблема.

Как с этим бороться? Нужно сперва узнать, кто набирает таких судей, кто руководит этим процессом. Рыба же гниёт с головы. В команду арбитров набираются специальные люди, которые готовы пойти на такие особенности работы. Их там обучают, настраивают. И потом мы имеем каждый тур судейский скандал. Там не дал жёлтую, здесь дал. Тут не поставил пенальти, здесь указал на точку. Увы, это система «свой — чужой». Если ты готов на такое, то милости просим. Если не готов, ты не будешь судить на таком высоком уровне», — заявил Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов объяснил решение арбитра Евгения Кукуляка показать вторую жёлтую карточку защитнику красно-белых Даниилу Денисову.