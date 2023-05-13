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Хусаинов — об удалении Денисова: «Спартак» хотят намеренно остановить на пути к медалям

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Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов объяснил решение арбитра Евгения Кукуляка показать вторую жёлтую карточку защитнику красно-белых Даниилу Денисову в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Спартак».
Хусаинов — об удалении Денисова: «Спартак» хотят намеренно остановить на пути к медалям
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

«Сегодняшнее судейство в матче «Химки» — «Спартак» можно объяснить тем, что красно-белых хотят намеренно остановить на пути к медалям. С другой стороны, нужна помощь химчанам, кому-то выгодно, чтобы они не покидали Российскую премьер-лигу.

Денисов получил жёлтую карточку, и у Евгения Кукуляка появился шанс дать ещё одну, чтобы помочь хозяевам поля. Вот и помог. Даже несмотря на то что эпизод очевиднейший и никто не увидит в нём нарушения правил. У него появился шанс — он им воспользовался. Потому что неизвестно, будет ли ещё возможность показать красную карточку. Он решил не рисковать и удалить Даниила Денисова прям здесь и сейчас», — сказал Хусаинов RT.

Ранее в «Спартаке» допустили подачу жалобы на работу Кукуляка в матче с «Химками».

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