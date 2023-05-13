Мирзов считает, что «Химки» упустили победу в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов считает, что команда упустила победу в матче 27-го тура со «Спартаком».

«Конечно, упустили. Мы выигрывали, «Спартак» играл в меньшинстве. Конечно упустили, учитывая сколько моментов ещё было», — приводит слова Мирзова «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

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