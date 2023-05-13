Мостовой объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Химки»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой назвал причины, по которым красно-белые не смогли победить в матче 27-го тура Российской премьер-лиги с подмосковными «Химками».

«Что касается сегодняшней игры с «Химками», то ошибка Евгения Кукуляка лишила «Спартак» победы и испортила игру. Должны были побеждать, если бы не удаление Даниила Денисова. Потому что было видно, что красно-белые были сильнее. Играли-то в меньшинстве, но этого не было заметно. Химчане ужасно оборонялись, и спартаковцы могли спокойно забить один-два мяча. Наверное, сказалась усталость, всё-таки с удалением запас сил расходуется в два раза быстрее, приходится воевать на два фронта: закрывать зону, где играл удалённый Денисов, и отрабатывать на своей позиции», — сказал Мостовой RT.

Ранее Резиуан Мирзов заявил, что «Химки» упустили победу в матче со «Спартаком».