Мостовой: причина спартаковской нестабильности кроется в том, что Абаскаля перехвалили

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой назвал причины нестабильной игры красно-белых во второй половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно во многих играх «Спартака» находить причины неважной игры. То схема не подошла, то Руслан Литвинов не на той позиции опять сыграл, то много пропустили, потому что не вышел Георгий Джикия. Но на мой взгляд, причина этой спартаковской нестабильности кроется в другом. Гильермо Абаскаля просто-напросто перехвалили, когда «Спартак» хорошо играл в первой половине сезона. У нас же любят чуть что — сразу возвышать людей, хотя они ещё, по сути, ничего не добились. Вот в этом и вся причина», — заявил Мостовой RT.

По его словам, в футбол играют футболисты; не помощник, и не повар, и не тренер выходит на поле.

«Абаскаль ничего, по сути, не сделал. Он не играл в футбол. Пусть для начала добьётся чего-то, а потом можно возвышать», — добавил Мостовой.

Ранее Мостовой объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Химки».