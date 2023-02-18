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Абаскаль — о продлении контракта со «Спартаком»: чувствую большое доверие

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о продлении контракта с клубом.
Абаскаль — о продлении контракта со «Спартаком»: чувствую большое доверие
  • Gettyimages.ru

«Мы дошли до определённой точки. То, что я вижу сейчас и чувствую, — это большое доверие с их стороны. Мы, в свою очередь, стараемся отплатить тем же самым, работая максимально усердно. Не могу сказать, что сейчас начинается какой-то новый период. Это, скорее, подтверждение того, что мы идём правильной дорогой», — цитирует Абаскаля пресс-служба клуба. 

13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

По итогам 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», у которого в активе 42 очка.

Ранее Абаскаль рассказал о состоянии здоровья полузащитника Виктора Мозеса.

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