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Абаскаль рассказал о восстановлении Мозеса

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии здоровья полузащитника Виктора Мозеса.
Абаскаль рассказал о восстановлении Мозеса
  • Gettyimages.ru

«Виктор сейчас уже работает с командой, с каждым днём всё больше и больше вовлечён в процесс, конечно, ещё не полностью, но прогресс налицо. Здесь очень важно не торопиться, все решения принимать взвешенно, чтобы чётко понимать, когда игрок будет на 100% готов помогать команде в матчах», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака». 

31-летний нигериец получил травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Уралом». 17 августа он перенёс операцию. Срок его восстановления — около полугода.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. 

Ранее Абаскаль рассказал, как готовился к возобновлению сезона лидер красно-белых нападающий Квинси Промес.

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