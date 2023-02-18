Абаскаль высказался о готовности Промеса, пропустившего все сборы «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как готовился к возобновлению сезона лидер красно-белых нападающий Квинси Промес.

«Мы разрабатывали для него отдельный план с тренером по физподготовке. В плане физики и нагрузки у него всё абсолютно идентичное было с командой. Квинси — опытный игрок, и надеемся, что этот период адаптации пройдёт максимально быстро», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

Промес пропустил три сбора столичной команды в Дубае, Абу-Даби и Турции. 31-летний нидерландец тренировался в Москве с молодёжным составом красно-белых.

Напомним, что прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. Он должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.

Ранее сообщалось, что Промес может сыграть в четвертьфинальном матче Кубка России с «Локомотивом».