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Абаскаль высказался о готовности Промеса, пропустившего все сборы «Спартака»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как готовился к возобновлению сезона лидер красно-белых нападающий Квинси Промес.
Абаскаль высказался о готовности Промеса, пропустившего все сборы «Спартака»
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«Мы разрабатывали для него отдельный план с тренером по физподготовке. В плане физики и нагрузки у него всё абсолютно идентичное было с командой. Квинси — опытный игрок, и надеемся, что этот период адаптации пройдёт максимально быстро», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака». 

Промес пропустил три сбора столичной команды в Дубае, Абу-Даби и Турции. 31-летний нидерландец тренировался в Москве с молодёжным составом красно-белых.

Напомним, что прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. Он должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.

Ранее сообщалось, что Промес может сыграть в четвертьфинальном матче Кубка России с «Локомотивом».

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