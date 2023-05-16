Мостовой: я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке»
- РИА Новости
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«Я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Цель получения тренерской лицензии — работать в футбольном клубе на любой должности. Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха», — цитирует Мостового Sport24.
Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза (РФС) по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».
Футболист выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.
Мостовой за свою карьеру защищал цвета «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и «Алавеса». Он завершил карьеру в 2005 году.
Ранее Мостовой заявил, что не знает, что будет делать после получения лицензии для работы тренером.