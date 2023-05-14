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Чалов заявил, что рад личному рекорду по голам за сезон в РПЛ

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал личный рекорд по голам за сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Чалов заявил, что рад личному рекорду по голам за сезон в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Не думал о личных рекордах, но рад, что смог забить и снять этот вопрос. Можно получать дальше удовольствие от футбола», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Два гола нападающего в матче 27-го тура против московского «Торпедо» (3:0) стали для него 16‑м и 17‑м в текущем розыгрыше РПЛ. В сезоне-2018/19 он забил 15 мячей.

После 27 туров РПЛ ЦСКА набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками располагается на последней, 16-й строчке и досрочно вылетело в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что дубль Чалова принёс ЦСКА победу над «Торпедо» в 27-м туре РПЛ.

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