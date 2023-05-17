Чалов заявил, что не думает о бомбардирской гонке РПЛ

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал своё участие в бомбардирской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно ли опередить Малкома в гонке лучших бомбардиров? Честно, не задумывался об этом. Не хочу с кем-то соревноваться в этом плане. Я буду стараться забить ещё больше, но об этой гонке не думаю», — цитирует Чалова СЭ.

В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний игрок забил 17 мячей в 27 играх турнира, побив свой рекорд по голам в лиге. Он занимает третье место в гонке бомбардиров. Лидером списка является форвард «Зенита» Малком, забивший 23 мяча. Второй — нападающий «Спартака» Квинси Промес (18).

Ранее сообщалось, как Чалов объяснил свою высокую результативность в сезоне-2022/23.