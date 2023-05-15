Чалов объяснил свою высокую результативность в сезоне-2022/23

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в Российской премьер-лиге (РПЛ) за один сезон.

«Значит, делаю всё правильно и двигаюсь вперёд. Трудно анализировать, за счёт чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой», — цитирует Чалова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата игрок забил 17 голов в 27 играх турнира.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 27 матчах 54 очка.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» проиграло ЦСКА и досрочно вылетело из РПЛ.