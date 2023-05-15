Чалов объяснил свою высокую результативность в сезоне-2022/23
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«Значит, делаю всё правильно и двигаюсь вперёд. Трудно анализировать, за счёт чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой», — цитирует Чалова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне чемпионата игрок забил 17 голов в 27 играх турнира.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 27 матчах 54 очка.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» проиграло ЦСКА и досрочно вылетело из РПЛ.