«Спорт день за днём»: болельщицы «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт день за днём», потасовка между девушками началась из-за того, что болельщица ЦСКА пришла с шарфом на сектор «Спартака».
Счёт в игре, которая проходит на стадионе «Открытие Арена», — 1:1.
В составе армейского клуба мяч забил Хесус Медина (37-я минута). У подопечных Гильермо Абаскаля отличился Квинси Промес (44-я).
Ранее Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России.