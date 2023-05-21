«Спорт день за днём»: болельщицы «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча

Стало известно, что перед матчем 28-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и ЦСКА произошла стычка между болельщицами.

Как сообщает «Спорт день за днём», потасовка между девушками началась из-за того, что болельщица ЦСКА пришла с шарфом на сектор «Спартака».

Счёт в игре, которая проходит на стадионе «Открытие Арена», — 1:1.

В составе армейского клуба мяч забил Хесус Медина (37-я минута). У подопечных Гильермо Абаскаля отличился Квинси Промес (44-я).

Ранее Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России.