Карасёв удалил Соболева и Рошу в матче «Спартак» — ЦСКА
- РИА Новости
На 67-й минуте Роша и Соболев боролись за мяч на половине поля ЦСКА, после чего Александр показал неприличный жест сопернику. Карасёв после подсказки коллег на VAR решил удалить обоих игроков с поля.
Счёт в игре, которая проходит на стадионе «Открытие Арена», — 1:1.
В составе армейского клуба мяч забил Хесус Медина (37-я минута). У подопечных Гильермо Абаскаля отличился Квинси Промес (44-я).
Ранее сообщалось, что болельщицы «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча.