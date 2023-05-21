Карасёв удалил Соболева и Рошу в матче «Спартак» — ЦСКА

Арбитр Сергей Карасёв принял решение удалить футболиста «Спартака» Александр Соболева и полузащитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче 28-го тура чемпионата России.

На 67-й минуте Роша и Соболев боролись за мяч на половине поля ЦСКА, после чего Александр показал неприличный жест сопернику. Карасёв после подсказки коллег на VAR решил удалить обоих игроков с поля.

Счёт в игре, которая проходит на стадионе «Открытие Арена», — 1:1.

В составе армейского клуба мяч забил Хесус Медина (37-я минута). У подопечных Гильермо Абаскаля отличился Квинси Промес (44-я).

Ранее сообщалось, что болельщицы «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча.