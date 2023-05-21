Ивич: «Краснодар» был лучше и создал большое количество моментов в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе своей команды над «Ростовом» в матче 28-го тура чемпионата России.

«Футболисты «Краснодара» играют на максимум и концентрируются с первых минут игры. Они выполнили всё, что мы от них просили. Мы были лучше. Возможно, «Ростов» больше владел мячом, но мы контролировали ритм. Да, у «Ростова» был шанс в начале второго тайма, но у нас было больше моментов», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Матч на стадионе «ФК Краснодар» завершился со счётом 3:0.

В составе «Краснодара» мячи забили Алексей Ионов (3-я минута), Джон Кордоба (10-я), Александр Кокшаров (33-я).

Таким образом, «Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 50 очками занимает четвёртую позицию.

Ранее дубль Промеса принёс «Спартаку» победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.