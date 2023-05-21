Талалаев: «Химки» пытаются «совершить чудо» в концовке РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев продолжает верить в сохранение места в элитном дивизионе чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Подписывая контракт, я говорил, что фактически команда находится в Первой лиге. Мы пытаемся совершить чудо вместе с футболистами и руководителями клуба», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

По его мнению, футболистам «Химок» в определённые моменты не хватает концентрации и собранности. Именно так и произошло в игре с «Ахматом».

«Мы понимаем, что для нас это была одна из самых важных игр, но мы играли до своей ошибки, после чего всё закончилось», — добавил Талалаев.

Встреча 28-го тура на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Грозного. Голами отметились Владислав Карапузов, Артём Тимофеев и Евгений Харин на 28-й, 49-й и 63-й минутах.

Таким образом, «Ахмат» поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Химки» — 15-е (18).

Подмосковный клуб в следующем туре 27 мая примет екатеринбургский «Урал».

Ранее Туфан Садыгов заявил, что «Химки» ещё не обречены на вылет из РПЛ.



