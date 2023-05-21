Туфан Садыгов: «Химки» ещё не обречены на вылет из РПЛ

Бизнесмен Туфан Садыгов считает, что подмосковные «Химки» имеют шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата России по футболу.

«Команда уже практически обречена на вылет? Не стал бы так говорить, потому что теоретическая возможность сохранить прописку в РПЛ ещё есть», — цитирует Садыгова «Матч ТВ».

При этом он считает, что у футболистов «Химок» нет игрового тонуса. Нужно время собрать команду, сделать её образцовой.

«Талалаев справится с этим, будь это в РПЛ или в Первой лиге. У нас с «Химками» долгосрочный проект, времени будет предостаточно», — заключил Садыгов.

Встреча 28-го тура на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Грозного. Голами отметились Владислав Карапузов, Артём Тимофеев и Евгений Харин на 28-й, 49-й и 63-й минутах.

Таким образом, «Ахмат» поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Химки» — 15-е (18).

Подмосковный клуб в следующем туре 27 мая примет екатеринбургский «Урал».

Ранее стало известно, что «Динамо» разгромило «Торпедо» в матче 28-го тура РПЛ.