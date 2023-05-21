Осинькин: личная встреча с «Факелом» будет решать многое

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы над «Уралом» в матче 28-го тура РПЛ заявил, что следующая игра с «Факелом» будет решать многое в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе.

«Выдохнуть нельзя, можно немного передохнуть, всё ещё впереди. Личная встреча с «Факелом» будет решать многое. Мы максимально будем выкладываться в этой игре», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу самарцев.

«Крылья» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Виктор Гончаренко назвал причины поражения от «Крыльев Советов».