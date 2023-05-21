Осинькин: личная встреча с «Факелом» будет решать многое
- РИА Новости
«Выдохнуть нельзя, можно немного передохнуть, всё ещё впереди. Личная встреча с «Факелом» будет решать многое. Мы максимально будем выкладываться в этой игре», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу самарцев.
«Крылья» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Виктор Гончаренко назвал причины поражения от «Крыльев Советов».