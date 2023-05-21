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Осинькин: личная встреча с «Факелом» будет решать многое

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы над «Уралом» в матче 28-го тура РПЛ заявил, что следующая игра с «Факелом» будет решать многое в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе.
Осинькин: личная встреча с «Факелом» будет решать многое
  • РИА Новости

«Выдохнуть нельзя, можно немного передохнуть, всё ещё впереди. Личная встреча с «Факелом» будет решать многое. Мы максимально будем выкладываться в этой игре», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу самарцев.

«Крылья» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Виктор Гончаренко назвал причины поражения от «Крыльев Советов».

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