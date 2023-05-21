Гончаренко назвал причины поражения «Урала» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ
- РИА Новости
«Пропущенный мяч в конце первого тайма не очень хорошо на нас повлиял. Мы находимся в таком состоянии, что третий матч за неделю нам достаточно сложно проводить, но мы могли забить те моменты, которые были у Егорычева и Мишкича», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
Матч завершился со счётом 3:0.
«Крылья» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 30 очков и 11-я позиция.
Ранее сообщалось, что лидер гонки бомбардиров перед зимней паузой Писарский не забил в десятом матче РПЛ подряд.