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Гончаренко назвал причины поражения «Урала» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко назвал причины поражения от «Крыльев Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко назвал причины поражения «Урала» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ
  • РИА Новости

«Пропущенный мяч в конце первого тайма не очень хорошо на нас повлиял. Мы находимся в таком состоянии, что третий матч за неделю нам достаточно сложно проводить, но мы могли забить те моменты, которые были у Егорычева и Мишкича», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Матч завершился со счётом 3:0.

«Крылья» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 30 очков и 11-я позиция.

Ранее сообщалось, что лидер гонки бомбардиров перед зимней паузой Писарский не забил в десятом матче РПЛ подряд.

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