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36-летний Рязанцев будет играть за «Торпедо» в Первой лиге

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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев дал понять, что не намерен покидать столичный клуб после вылета в Первую лигу чемпионата России по футболу.

«Да, готов играть в Первой лиге, потому что надо быть с клубом не только в хорошие времена, но и в трудные. Не хочется загадывать, какой будет контракт, но остаюсь в «Торпедо», — цитирует Рязанцева РИА Новости.

36-летний футболист подчеркнул, что у него не потерялась мотивация играть в футбол.

«Я радуюсь каждой игре, каждому выходу на стадион «Лужники». Для каждого футболиста это маленький праздник», — добавил Рязанцев.

Хавбек в 18 матчах во всех турнирах сезона-2022/23 забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

«Торпедо» с 13 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице и потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» продлило контракт с 40-летним форвардом Игорем Лебеденко в день его рождения.

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