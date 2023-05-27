«Торпедо» продлило контракт с 40-летним форвардом Лебеденко в день его рождения
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Как сообщает пресс-служба «Торпедо», новое соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца следующего сезона.
Лебеденко является воспитанником «Торпедо». В сезоне-2022/23 форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.
ФК «Торпедо» с 13 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице и потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.
Ранее сообщалось, что бывший президент «Торпедо» Илья Геркус раскритиковал руководство автозаводцев за отказ от подписания Артёма Дзюбы и за провальный сезон в Российской премьер-лиге.