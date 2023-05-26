Геркус: «Торпедо» руководят сумасшедшие и больные люди

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус раскритиковал руководство автозаводцев за отказ от подписания Артёма Дзюбы и провальный сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Руководители «Торпедо» до сих пор не могут нормально сформулировать причину, почему они не подписали Артёма Дзюбу, когда был реальный шанс. Сначала они сослались на болельщиков клуба, которые действительно были против Артёма в команде. Сейчас они придумали, что он якобы очень дорого стоил и много просил. И самая удивительная причина заключалась в том, что якобы в «Торпедо» он не заиграл, потому что вокруг него низкий уровень игроков, нежели в «Локомотиве». Дескать, подыгрывать Дзюбе никто бы не смог.

Клубом «Торпедо» руководят сумасшедшие и больные люди, что тут говорить. Не могут признаться себе в том, что они ошиблись, не подписав нынешнего лидера железнодорожников. Не могут просто промолчать в данной ситуации. Я понимаю, что можно ошибиться с трансфером. Мало кто верил, что Артём заиграет в «Локомотиве». Но зачем махать кулаками после того, как ты проиграл в драке.

Новый сезон «Торпедо» начнёт в Первой лиге с непонятными перспективами. Все же не идиоты, все прекрасно видят и понимают, что в этом клубе неуважительно относятся к людям. Купили из «Ахмата» Юрия Журавлёва, обманули и посадили на лавку. Играют со слабым составом весь сезон и попутно увольняют двух тренеров, затем назначают непонятного специалиста из Испании. А если команда не побеждает, то можно обвинить президента, наверняка он виноват. Футбол построен на доверии и взаимоуважении. А эти люди никого не уважают и никому не доверяют. Поэтому перспективы клуба «Торпедо» очень туманные», — сказал Геркус RT.

Ранее Геркус прокомментировал заявление CAS, в котором орган отметил, что не считает отстранение российских клубов от турниров УЕФА дискриминационным.