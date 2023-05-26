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Геркус назвал дискриминацией заявление CAS по отстранению российских клубов

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Известный спортивный менеджер Илья Геркус прокомментировал заявление Спортивного арбитражного суда (CAS), в котором орган отметил, что не считает отстранение российских клубов от турниров УЕФА дискриминационным.
Геркус назвал дискриминацией заявление CAS по отстранению российских клубов
  • РИА Новости

«Моё мнение, что это настоящая дискриминация. Они в своём заявлении отмечали, что данное решение принималось в «чрезвычайных» и «беспрецедентных» обстоятельствах. Но если судить по аналогии, то, к примеру, израильские клубы не были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

Хотя Израиль тоже имеет территориальные споры и время от времени ведёт боевые действия как на своей территории, так и на территории другого государства. Если покопаться, можно найти много нарушений резолюции ООН. Но чиновники УЕФА закрывают на это глаза. А нас они отстраняют из-за того, что мы из России. Так что это, безусловно, дискриминация по национальному признаку», — заявил Геркус RT.

Ранее Геркус прокомментировал освобождение судом из-под стражи экс-президента «Чертанова» Николая Ларина.

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