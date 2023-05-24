Геркус — об освобождении Ларина: я искренне рад за Николая

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал освобождение судом из-под стражи экс-президента «Чертанова» Николая Ларина.

«В целом дело Николая Ларина произвело очень тяжёлое впечатление. Ведь очевидно, что он таким образом действовал в интересах футбольной школы, в интересах клуба «Чертаново». Он не руководствовался мотивами личного обогащения. Надеюсь, его дело привлечёт внимание к тем проблемам, которые довели до суда.

Поэтому назначать такой приговор было очень жестоко и неоправданно. Я очень рад, что суд пошёл навстречу и смягчил приговор. И я искренне рад за Николая, потому что он буквально выживал в той реальности, в которой ему приходилось работать. Ему определили узкие рамки, приходилось выходить за них. Выходит, что нужно что-то менять в этой системе.

Это дело скорее не футбольной среды, а регуляторной. Ведь эти деньги выделяли государственные органы — и они же определяли оправданность нарушений. Поэтому футбольные люди здесь в заложниках: им выделили сумму и определили, на что они вправе их потратить, не зная, сколько в действительности необходимо выделять финансов, чтобы хватило на всё. Нужно гибче к этому подходить и менять существующие правила расходов», — заявил Геркус RT.

Ранее бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал освобождение судом из-под стражи Ларина.