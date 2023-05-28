Спасение утопающих: «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» в 29-м туре РПЛ и остался на третьем месте

Московский «Спартак» на своём поле разошёлся миром с «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля владели мячом 72% игрового времени и нанесли по воротам соперника 25 ударов, однако так и не сумели забить. Большую часть встречи они с трудом преодолевали эшелонированную оборону гостей, но после выхода на замену Виктора Мозеса и Шамара Николсона едва не вырвали победу. Однако Артур Нигматуллин выручил партнёров, отразив в ближнем бою атаки нигерийца и ямайца, и не позволил москвичам подняться на второе место в таблице.

Ещё пару недель назад шансы «Спартака» на завоевание серебра РПЛ казались минимальными. Он разошёлся миром с «Химками», в то время как ЦСКА разгромил «Торпедо» и увеличил отрыв от прямого конкурента до четырёх очков. Однако в следующем туре красно-белые оказались сильнее принципиального соперника в дерби и сократили отставание до одного балла. А в 29-м, предпоследнем туре чемпионата страны великолепный подарок им преподнёс «Краснодар», который, почти 40 минут проведя в меньшинстве, удержал ничью в игре с армейцами. И теперь уже подопечные Гильермо Абаскаля имели шанс выйти на вторую строчку и самостоятельно решать судьбу медалей.

На первый взгляд, перед москвичами стояла посильная задача, ведь им предстояло принять значительно уступающий в классе «Пари Нижний Новгород». Однако сражающимся за выживание гостям самим кровь из носу была необходима победа. А с приходом на тренерский мостик бывшего капитана «Спартака» Сергея Юрана противостояние с десятикратными чемпионами России становилось для них особенно принципиальным, тем более что в роли наставника он ни разу не проигрывал красно-белым. Наконец, нижегородцев вполне можно было назвать неудобным оппонентом для москвичей. В трёх предыдущих очных встречах фаворит одержал лишь одну волевую победу при таком же количестве осечек и ничьих.

Что касается составов, интрига была только одна — кто заменит дисквалифицированного и к тому же получившего травму Александра Соболева: более схожий с ним по антропометрическим данным Шамар Николсон или забивший весной четыре мяча Бальде Кейта? В результате выбор Абаскаля пал на сенегальца, которого с флангов поддерживали Квинси Промес и Антон Зиньковский.

Гости ожидаемо с первых же минут отошли на свою половину и принялись обороняться в полном составе. Они образовали две линии, пройти которые было очень сложно. Трёх центральных защитников на флангах поддерживали Дмитрий Стоцкий и Дмитрий Рыбчинский. Чуть выше расположилось трио хавбеков. Особенно хорош в разрушении оказался Мамаду Майга, записавший себе в актив шесть отборов и два перехвата.

Красно-белые до перерыва владели мячом 66% времени, но не могли взломать «крепость» соперника и с огромным трудом доставляли мяч в финальную треть. Чаще всего он находился сзади, у Георгия Джикии и Никиты Чернова, которые пытались начинать атаки. Пройти вперёд через центр было почти невозможно, поэтому хозяева искали пространство на флангах. Справа активнее был Зиньковский, на помощь которому регулярно поднимался Даниил Денисов.

Именно техничный хавбек уже на второй минуте организовал самый опасный момент команды в первом тайме. После его подачи и скидки Кейта Роман Зобнин из пределов штрафной немного не попал в ближний угол. Больше Артура Нигматуллина москвичи не беспокоили. Они не нанесли ни одного выстрела в створ и отметились лишь парой неточных ударов Руслана Литвинова.

Слева Промес был незаметен, а если и получал передачу, сразу сталкивался с прессингом Стоцкого и вынужден был отдавать пас назад Томашу Таварешу. Неслучайно голландца вынуждали периодически уходить на противоположный край. Почти не получал мяч впереди и Кейта. По такой игре «Спартаку» явно был необходим более мощный форвард, способный навязать борьбу высоким защитникам оппонента.

Не забывал «Нижний Новгород» и о контратаках, пусть и проводил их не слишком часто. Впереди неплохо цеплялся за мяч Тимур Сулейманов и выполнял скидки на Эдгара Севикяна. Воспитанник «Локомотива» с опытом выступлений в Примере смело шёл в дриблинг и заработал несколько фолов. Гости, в отличие от соперника, даже отметились парой ударов в створ, пусть они и получились не слишком опасными.

Во второй половине преимущество красно-белых стало ещё более подавляющим, а время владения мячом достигло 72%. После разговора с Абаскалем в раздевалке хозяева увеличили давление и вжали соперника в штрафную. Гости под таким прессингом, казалось, дрогнут. Они начали допускать намного больше ошибок и почти не выходили на чужую половину. В довершение всех бед замену попросил центральный защитник Никита Каккоев, который ещё в первом тайме неудачно столкнулся с Нигматуллиным и, вероятно, получил сотрясение мозга. Вместо него появился Лукас Масоэро.

Однако оборона нижегородцев продолжала держаться. У москвичей по-прежнему были огромные проблемы с проникновением в чужую штрафную и доставкой мяча в финальную треть. Абсолютно незаметны были и Кейта с Промесом.

Но Абаскаль в концовке текущего сезона уже не раз спасал матчи благодаря своевременным заменам. Вот и на этот раз он выпустил имевшихся в его распоряжении футболистов атакующей формации. Сначала на поле вышел Виктор Мозес, занявший место в тройке хавбеков, а затем — Николсон и Даниил Хлусевич. Ямаец увеличил давление на оборону соперника, а россиянин добавил скорости и свежести на левом краю, где уставший Стоцкий с трудом сдерживал Промеса. При этом Мозес фактически отправился вперёд, где сформировал дуэт с Шамаром.

Началась затяжная осада ворот аутсайдера. Красно-белые переводили мяч с фланга на фланг и грузили его в штрафную в расчёте на свежих исполнителей. Также москвичи регулярно подавали угловые, которых заработали 13 против одного у соперника. А по числу ударов (25) они и вовсе выдали одну из лучших для себя встреч в нынешнем розыгрыше РПЛ.

К чести подопечных Юрана, они оборонялись самоотверженно и смело. Футболисты буквально ложились под мяч и из последних сил прерывали навесы. Особенно хорош был капитан Кирилл Гоцук, который раз за разом выигрывал верховую борьбу и страховал партнёров. А Виктор Александров даже повторил рекорд РПЛ по заблокированным ударам — семь.

В концовке команду спас Нигматуллин, который до того в игру практически не вступал. Сначала после идеальной диагонали во вратарскую от Зиньковского он своевременно сократил дистанцию и не позволил Николсону отправить мяч в сетку. А уже в добавленное время вратарь совершил ещё один чудо-сейв. На этот раз он, вытянув руку в сторону, отразил удар Мозеса, который головой бил в упор.

Таким образом, «Спартак» не сумел обыграть неуступчивого соперника и лишь в концовке смог нанести пару ударов в створ чужих ворот. Красно-белые упустили великолепную возможность подняться на второе место, и теперь судьба серебряных медалей снова находится в руках ЦСКА. Нижегородцы же набрали важнейшее очко в борьбе за выживание, которое может помочь им избежать стыков, и снова остановили маститого оппонента.