Непомнящий считает, что ЦСКА психологически подсел после дерби со «Спартаком»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал причины ничейного результата матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — ЦСКА.

«ЦСКА сыграл сегодня ниже своего уровня. Да, второй тайм, безусловно, отличался от первого. Армейцы проснулись и начали более активно включаться в атаку, стоит отметить, что на это повлияло ещё и удаление Вячеслава Литвинова. Но на победу армейцы, к сожалению, сегодня не наиграли, и результат этого матча абсолютно справедливый.

В первую очередь, причина сегодняшнего результата — психологический настрой на игру. В дерби со «Спартаком» случился большой выброс эмоций, который не ограничился матчем. Отдельные эпизоды обсуждали всю неделю, ездили на заседание ЭСК и КДК. Отменяли карточки. Это всё сказалось на настрое команды. ЦСКА немного перегорел после дерби. Но если ты профессионал, то у тебя должно хватать времени до следующего матча на перезагрузку.

Над психологией армейцам ещё нужно поработать. Особенно в той ситуации, когда впереди ещё два финала: один решит судьбу серебряных медалей, другой — судьбу Кубка России. Нужно настраиваться и побеждать, никто не говорил, что это будет лёгкая прогулка», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий прокомментировал игру Фёдора Чалова в первом тайме матча 29-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.