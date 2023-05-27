Непомнящий назвал причины неважной игры Чалова в первом тайме матча «Краснодар» — ЦСКА

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру Фёдора Чалова в первом тайме матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — ЦСКА.

«Почему пока не идёт игра у Фёдора Чалова? Видимо, влияет психология. Понимает, что матч важный, не может попасть в игру и начать соображать быстрее. Поэтому появляется технический брак и неудачи в атаке. Нужно перезагружаться в перерыве», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий поделился впечатлениями от игры ЦСКА после первого тайма матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».