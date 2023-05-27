Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Непомнящий: ЦСКА в первом тайме с «Краснодаром» играл вальяжно

Короткая ссылка
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от игры ЦСКА после первого тайма матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Непомнящий: ЦСКА в первом тайме с «Краснодаром» играл вальяжно
  • РИА Новости

«В первом тайме ЦСКА было очень тяжело. «Краснодар» имел преимущество за счёт высоких скоростей, их футболисты быстро принимали решения, да и во всём казались быстрее армейцев, которые просто не успевают за «быками». Вряд ли команда Владимира Федотова имеет проблемы с физикой. Мне видится здесь усталость от переезда в Краснодар. Уж больно красно-синие играли вальяжно в первой половине.

Я надеюсь, Федотов в раздевалке сможет достучаться до игроков. Он должен перенастроить команду и внести коррективы в состав. Жду появления на поле Бахтиёра Зайнутдинова, думаю, он сможет добавить свежести в игру ЦСКА», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить