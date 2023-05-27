Непомнящий: ЦСКА в первом тайме с «Краснодаром» играл вальяжно

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от игры ЦСКА после первого тайма матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«В первом тайме ЦСКА было очень тяжело. «Краснодар» имел преимущество за счёт высоких скоростей, их футболисты быстро принимали решения, да и во всём казались быстрее армейцев, которые просто не успевают за «быками». Вряд ли команда Владимира Федотова имеет проблемы с физикой. Мне видится здесь усталость от переезда в Краснодар. Уж больно красно-синие играли вальяжно в первой половине.

Я надеюсь, Федотов в раздевалке сможет достучаться до игроков. Он должен перенастроить команду и внести коррективы в состав. Жду появления на поле Бахтиёра Зайнутдинова, думаю, он сможет добавить свежести в игру ЦСКА», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ.