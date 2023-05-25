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Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает ЦСКА основным фаворитом в борьбе за серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мотивировать игроков ЦСКА не нужно. Они прекрасно понимают, что нужно побеждать и в финале Кубка России, и в оставшихся матчах в борьбе за серебряные медали премьер-лиги. Это вещи, в которых не требуется дополнительной эмоциональной подпитки.

Я уверен, что армейцы до сих пор являются основными фаворитами в борьбе за серебро. Даже несмотря на своих преследователей в лице «Спартака» и «Ростова». Но никто не говорил, что будет легко. Борьба продолжается», — заявил Непомнящий RT.

Ранее сообщалось, что Непомнящий считает, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не будет менять тактику и состав перед матчем 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

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