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Непомнящий: у ЦСКА налаженная схема, с которой команда уверенно идёт к серебру

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Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не будет менять тактику и состав перед матчем 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«В подготовке к матчу с «Краснодаром» Владимир Федотов будет исходить из смысла поговорки «от добра добра не ищут». У ЦСКА налаженная схема, с которой команда уверенно идёт к серебряным медалям. Да, некоторые игроки выглядели не так эффективно в матче со «Спартаком», но невозможно показывать максимум в каждом матче. Тем более что на результат повлияло судейство, был удалён Виллиан Роша. Хорошо, что дисквалификацию отменили и он полетит в Краснодар.

Что касается изменений, то можно ожидать появления в стартовом составе Бахтиёра Зайнутдинова на месте Хесуса Медины. А так у Федотова всё отлажено. Зачем что-то менять в хорошо работающем механизме? Так что кардинальных изменений не будет», — заявил RT тренер.

Ранее сообщалось, что Непомнящий считает справедливой отмену дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши.

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