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Гришин: ЦСКА потерял важные очки, теперь судьба серебряных медалей зависит от «Спартака»

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Бывший тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин порассуждал на тему интриги в борьбе за серебро Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гришин: ЦСКА потерял важные очки, теперь судьба серебряных медалей зависит от «Спартака»
  • РИА Новости

«Интрига в РПЛ стала ещё острее. Если совсем недавно всё было в руках у ЦСКА, то теперь, когда армейцы потеряли важные очки в матче с «Краснодаром», многое будет зависеть от того, как «Спартак» сыграет с «Пари НН». Как говорится, мячик теперь у красно-белых и следующий ход за ними. Если они победят в двух оставшихся матчах, то серебряные медали будут висеть на их футболистах.

Но не стоит забывать о том, что «Спартак» играет с неудобными соперниками. С командой Сергея Юрана игрокам Гильермо Абаскаля предстоит серьёзная борьба, потому что пока москвичи ни разу не обыгрывали те клубы, в которых тренером был Юран. И без основного нападающего это будет сделать вдвойне сложнее. А после будет матч с самарскими «Крыльями Советов», которые очень хорошо играют дома и не будут никому дарить три очка, когда нужно сохранять прописку в РПЛ. Нас ожидает интересная развязка сезона», — сказал Гришин RT.

Ранее Гришин поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. 

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