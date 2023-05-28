Гришин: Агкацев выглядел не хуже Сафонова в матче с ЦСКА

Бывший тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Заметно, что Владимир Ивич отлично проявляет себя в «Краснодаре», он смог выстроить хороший атакующий футбол. Быки отлично прессинговали, в нужный момент перестраивались и достойно оборонялись. Порой было не заметно, что они играют в меньшинстве. Потому что ЦСКА сегодня было очень сложно взломать их оборону, когда они сели низким блоком и стали играли на контратаках.

Также сегодня отлично смотрелись молодые ребята в составе быков. Георгий Хачатурян достойно сыграл в защите, а Станислав Агкацев неоднократно выручал «Краснодар» и выглядел ничуть не хуже Матвея Сафонова.

Поэтому, я бы не сказал, что армейцы не смогли победить из-за какого-то психологического давления. Скорее, «Краснодар» сыграл на хорошем уровне и почти ничего не позволил сделать в своей штрафной», — заявил Гришин RT.

Ранее Валерий Непомнящий назвал причины ничейного результата матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — ЦСКА.