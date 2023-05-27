Хаджи: «Спартаку» неправильно бояться «Пари НН»

Бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о матче 29-го тура чемпионата России с участием красно-белых и «Пари НН».

«Я считаю, что после победы над ЦСКА «Спартак» обязан выиграть две последние игры, в том числе с «Пари НН», — тогда команда может занять второе место. Им тоже есть за что бороться, но «Спартак» будет бояться команды, которая стоит на вылет, что ли? Это неправильно», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

28 мая «Спартак» на своём поле примет «Пари НН». Начало — в 14:00 мск. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Пари НН» — 14-й (26 баллов).

Ранее сообщалось, что Абаскаль согласился с приобретением «Спартаком» нового защитника.