Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Хаджи: «Спартаку» неправильно бояться «Пари НН»

Короткая ссылка
Бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о матче 29-го тура чемпионата России с участием красно-белых и «Пари НН».
Хаджи: «Спартаку» неправильно бояться «Пари НН»
  • РИА Новости

«Я считаю, что после победы над ЦСКА «Спартак» обязан выиграть две последние игры, в том числе с «Пари НН», — тогда команда может занять второе место. Им тоже есть за что бороться, но «Спартак» будет бояться команды, которая стоит на вылет, что ли? Это неправильно», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

28 мая «Спартак» на своём поле примет «Пари НН». Начало — в 14:00 мск. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Пари НН» — 14-й (26 баллов).

Ранее сообщалось, что Абаскаль согласился с приобретением «Спартаком» нового защитника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить