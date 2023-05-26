«Спартак» обязательно возьмёт медали»: Ловчев — о факторе Соболева, амнистии Роши и о неудачах Карпина с «Ростовом»

«Спартак» может потерять очки в домашнем матче с «Пари НН», но при этом гарантированно финиширует в тройке. Такое мнение в интервью RT высказал бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев. По его словам, отсутствие дисквалифицированного Александра Соболева не скажется на атакующем потенциале красно-белых. Эксперт также назвал ЦСКА фаворитом в гостевой встрече с «Краснодаром», объяснил, почему Валерий Карпин не виноват в последних неудачах «Ростова», и выразил уверенность в том, что своим взлётом «Ахмат» обязан не только Сергею Ташуеву, но и Андрею Талалаеву.

— Сумеет ли ЦСКА в преддверии игры с «Краснодаром» прийти в себя после осечки в дерби со «Спартаком»?

— Футболисты — люди, привыкшие как побеждать, так и уступать. Это часть их профессии. Есть такой закон: как только матч закончился, ты должен его забыть. Более того, армейцы остались на втором месте и имеют возможность самостоятельно решать судьбу серебра, хотя их и ждут две встречи с довольно сильными соперниками. Что касается дерби, «Спартак» взял верх за счёт того, что прибавил в концовке, но в целом подопечные Владимира Федотова выглядели неплохо и поражения не заслуживали. Конечно, неприятно допускать осечку, когда находишься на хорошем ходу, но нет ни одной серии, которая бы не заканчивалась. Одна неудача не способна пошатнуть уверенность в себе как коллектива в целом, так и отдельных исполнителей.

А «Краснодар» может стать для красно-синих стилистически удобным оппонентом, ведь им будет противостоять атакующая команда, которая, скорее всего, с первых минут пойдёт вперёд, начнёт раскрываться и оставлять свободные зоны. ЦСКА в последнее время прилично смотрится как раз в тех матчах, когда соперник берёт инициативу в свои руки, а не стоит в своей штрафной в полном составе. Поэтому москвичи должны набрать три очка. Я бы их назвал фаворитами в борьбе за вторую строчку.

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— Вы считаете, что южане постараются действовать первым номером. В этом плане отмена дисквалификации Виллиана Роши должна существенно помочь гостям, ведь их обороне предстоит сдерживать набравшего неплохую форму Джона Кордобу.

— Это хороший нападающий, и неслучайно ходят слухи, что за ним охотятся «Зенит» и «Спартак». Но важно смотреть, кому «Краснодар» забивает свои мячи. И тут дело не только в Роше. У ЦСКА ведь и вратарь Игорь Акинфеев отличный, и линия обороны надёжная. Бразильца же при прочих равных я бы не назвал определяющим футболистом. Мне больше нравится, как проявляют себя спереди Иван Обляков и Фёдор Чалов. Они действуют очень продуктивно. Отрадно, что в одной из сильнейших команд страны результат делают русские ребята.

— Справедливо, что удаление Роши отменили?

— По большому счёту да. Просто уже после матча начали выискивать какие-то дополнительные кадры, на которых видно, как он якобы сам допускает такие же жесты, как Александр Соболев. Но затеял это, к сожалению, излишне заведённый форвард. А исходят его эмоции из того, что «Спартак» вырывает очки на последних минутах, сражается до финального свистка и вызывает симпатии зрителей. Болельщики видят, как люди кипят на поле, что им небезразличен результат. В эпизоде с участием Роши боковой судья должен был разобраться, что бразилец всего лишь пытался донести до него суть. Но есть одно правило, защищающее арбитров: если футболист начинает что-то демонстрировать и требовать, сам получает карточку. Поэтому надо держать себя в руках. Ну а люди не разобрались.

— Дисквалификация Соболева на четыре матча не слишком суровый вердикт?

— На мой взгляд, всё справедливо. В сложившейся ситуации поведение обоих ребят не красит их. Футболисты должны нести ответственность за зрелище. Представьте себе, что артист или певец выйдет на сцену и покажет зрителям такое. Это хамство, которое с неких пор существует везде и всюду. Неудивительно, что подобное поведение переходит и на поле. И мы этим хотим привлечь детей к футболу? Ничего не выйдет. Что касается Соболева — ладно бы он был спокойным парнем и завёлся на ровном месте. Но мы знаем, что он во время матчей порой ведёт себя не совсем достойно, хотя приносит огромную пользу.

— 11 июня «Краснодару» и ЦСКА предстоит встретиться пятый раз за сезон. У вас бывали схожие ситуации в карьере?

— Тот факт, что команды сыграют ещё и в финале Кубка России, привлечёт к противостоянию дополнительный интерес. Ведь каждый футболист, ступая на газон, будет думать, что соперника необходимо обыграть уже сегодня. А вот то, что они за сезон встретятся пять раз, роли не играет. Поверьте, футболисты уже на следующий день не помнят, с кем играли, и уж точно не подсчитывают, как часто кому-то противостоят. Для них это работа, и даже дерби никто специально не ждёт. Самая важная встреча для любого спортсмена — следующая.

— Вы говорили, что «Зенит» может охотиться за Кордобой. А способен ли петербуржцев усилить ещё и Эдуард Сперцян в случае ухода кого-то из бразильцев?

— Об этом может судить только Сергей Семак. Лишь он ответит на вопрос, помогут ли ему эти исполнители. Здесь дело не только в усилении собственного коллектива, но ещё и в ослаблении прямого конкурента. «Зенит» занимается тем, чем должен заниматься качественный клуб: имеет деньги, покупает хороших игроков и завоёвывает трофеи. Всё остальное — пустые разговоры. В чём проблема? Стройте такие же команды. Неужели, например, у ЛУКОЙЛа не хватает средств на «Спартак»? Но если вы берёте Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, нечего пенять на других. Приобретите вместо Павла Маслова, Никиты Чернова, Мацея Рыбуса, Дуарте и Тавареша одного хорошего Неманью Видича!

— «Ростов» потерпел три поражения подряд и скатился на четвёртое место. Чем можно объяснить такой провал?

— Когда чемпионат вышел на финишную прямую и потребовалось демонстрировать максимум, стало окончательно понятно, что в команде собраны достаточно средние исполнители. В тех же ЦСКА и «Спартаке» имеются классные футболисты, которые сейчас тянут их. У красно-белых на первый план, например, вышли Промес, Соболев, Бальде — качественные исполнители по меркам РПЛ, купленные за немалые деньги.

— Есть ли в спаде вина Валерия Карпина?

— А его в чём винить? Напротив, ему следует сказать спасибо, ведь он даже с таким коллективом сумел прыгнуть выше головы и до конца вёл борьбу за медали. Он выжал из подопечных всё что только можно и грамотно пользовался ошибками конкурентов. Но в концовке, когда необходимо было добавить, жёлто-синие просто опустились на свой уровень. Они не способны стать чемпионами. Карпин же благодаря своему уровню мастерства поднял «Ростов» в топ-5.

— Не кажется ли вам странным, что при нём команда зачастую проваливает весеннюю часть чемпионата?

— Нет. У них просто нет денег. Чтобы выйти на качественно новый уровень, необходимы серьёзные траты. Клуб сделал ставку на выращивание футболистов и их последующую продажу в более сильные коллективы. Сейчас у них на первый план вышел Николай Комличенко. А он ведь не пригодился ни родному «Краснодару», ни «Динамо». Зато Карпин в «Ростове» вывел его на новый уровень. Но это не означает, что Николай завтра заиграет в ЦСКА или «Спартаке». Единственный футболист из состава «Ростова», который может привлечь внимание грандов, — Данил Глебов. И неслучайно пошли слухи, что его хотят приобрести красно-белые. Все остальные — средние игроки, которые, по большому счёту, никого не интересуют.

— Взлёт «Ахмата» — стечение обстоятельств и удачная работа Сергея Ташуева на зимних сборах или тенденция? В перспективе мы можем получить постоянного претендента на топ-5?

— За это необходимо поблагодарить не только Ташуева, но и предыдущего наставника грозненцев — Андрея Талалаева, который собрал многих игроков. Он пригласил отлично знакомого ему ещё по работе в Армении Мохамеда Конате, который в текущем сезоне РПЛ забил 11 мячей. Ну а под руководством его коллеги они выстрелили. Однако я бы не стал переоценивать данный взлёт. Скорее его можно объяснить эффектом смены тренера.

— В последних турах «Спартак» ждут матчи с борющимися за выживание «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». У вас нет опасения, что в них команде придётся тяжелее, чем в битвах с ЦСКА, «Ростовом» и «Краснодаром»?

— У «Спартака» отличная линия нападения, и это на сегодняшний день самое важное. В клубе собрали хороших форвардов, которые регулярно забивают и дают результат. Единственное — необходимо навести порядок в обороне. Поскольку сейчас выходит, что любое стандартное положение можно смело засчитывать за половину гола.

— То есть, на ваш взгляд, при Абаскале десятикратные чемпионы страны научились брать свои очки?

— Ещё раз повторюсь: самое главное, что у них есть возможность регулярно забивать. Причём выстрелить готов любой. Да, проблемы на финише могут возникнуть, но с ними обязательно столкнутся и конкуренты. Другие команды не создают такого количества опасных моментов.

— Стало быть, отсутствие Соболева проблемой не станет?

— Никакой катастрофы не случилось. На поле выйдет не менее мощный Шамар Николсон, который не хуже россиянина умеет продавливать насыщенную оборону. Давайте не забывать и о Кейта Бальде, нападающем несколько другой формации. Однако весной он смотрится классно и уже забил четыре мяча во всех турнирах.

— Сергей Юран ни разу в качестве тренера не проигрывал «Спартаку». Может ли он настроить подопечных сотворить сенсацию и отобрать очки у фаворита в гостях?

— Ничего страшного в том, что во главе «Нижнего Новгорода» встал бывший спартаковец, я не вижу. Думаю, матч получится равным. В теории красно-белые могут даже потерять очки, как они это периодически делают во встречах с уступающими в классе оппонентами. Но для них сейчас самое важное — как можно чаще поражать чужие ворота с учётом всех сложностей в обороне. А так «Спартак» однозначно завоюет медали, вопрос только какие. Об этом пока судить не берусь.