«Поступок является циничным»: КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча и отменил красную карточку Роше

Александр Соболев отстранён на четыре матча по итогам заседания КДК РФС. В комитете осудили поведение нападающего и назвали циничным показанный им жест в матче 28-го тура РПЛ. В то же время решение удалить защитника ЦСКА Виллиана Роши было признано ошибочным, его красную карточку отменили. В «Спартаке» не согласились вердиктом и пообещали подать апелляцию в ближайшее время.

На протяжении последних дней история с удалениями Александра Соболева и Виллиана Роши в московском дерби между «Спартаком» и ЦСКА оставалась самой обсуждаемой в российском футбольном сообществе. Высказать своё мнение по данной теме успели многие — от известных в прошлом игроков и тренеров до государственных чиновников, один из которых обратился в органы по поводу данного инцидента. Так, депутат Госдумы Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора РФ с просьбой провести проверку и дать юридическое заключения действиям форварда красно-белых. По его словам, тот не только нанёс оскорбление бразильскому защитнику, но «выразил крайнее неуважение к обществу, грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу безопасности».

Тем не менее, первым своё мнение по данному вопросу должны были высказать в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС), чьё заседание проходило 24 мая. И по его итогам участники конфликта могли либо получить более серьёзное дисциплинарное взыскание, либо, наоборот, быть полностью оправданными. И в этом плане важное значение могли иметь рекомендации Экспертно-судейской комиссии. По информации СМИ, та советовала отменить красную карточку Роше, в то время как наказание Соболева — оставить в силе.

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Что касается Роши, то такого же вердикта КДК ждали и в руководстве ЦСКА. Как признался генеральный директор Роман Бабаев до начала слушания, в клубе рассчитывали на справедливое решение и отмену дисквалификации бразильского спортсмена. В «Спартаке» же предпочитали не выдвигать гипотез отношения итогов дела и лишь просили общественность воздержаться от искусственного нагнетания, истерии и травли Соболева, а также попыток оказать давление на комитет. Более того, за одноклубника заступился и капитан десятикратных чемпионов страны Георгий Джикия.

«Саша виноват, и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно: он понял свою ошибку! Он виноват, и любой нормальный человек это понимает… Саша попал в очень неприятную ситуацию, в которой нужно сделать правильный выбор каждому, потому что ошибиться может любой из нас… Я лишь прошу одного: не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите… Все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!» — говорится в опубликованном Джикией сообщении в социальной сети.

Однако выступление капитана не помогло Соболеву избежать дополнительных санкций. Вынужденный ехать на заседание на метро нападающий «Спартака» был отстранён на четыре встречи за неприличный жест в адрес Роши. Таким образом, он не только лишился возможности помочь своей команде в борьбе за серебряные медали нынешнего сезона и сыграть в заключительных турах с «Пари НН» и «Крыльями Советов», но и будет вынужден пропустить старт следующего чемпионата РПЛ.

«КДК принял решение дисквалифицировать Соболева на четыре матча. Соболев был на заседании. Он и сегодня извинился за свой поступок. «Спартак» осудил поведение Соболева. КДК считает, что этот поступок является циничным. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений», — цитирует РИА Новости главу КДК РФС Артура Григорьянца.

В случае с Рошей же комитет принял иное решение. Поддержав рекомендацию ЭСК, тот признал неправомерной наказание бразильцу за повторение жеста Соболева и отменил его красную карточку. И тем самым позволил основному защитнику ЦСКА выйти на поле во встрече с «Краснодаром», которая может стать одной из ключевых в контексте сражения за второе место. Если армейцы уступят своему будущему оппоненту по финалу Кубка России, то «Спартаку» будет достаточно набрать одно очко в противостоянии с «Пари НН», чтобы обойти их в турнирной таблице.

«Роша был удалён… ошибочно. КДК принял решение исправить ошибку судей и отменить красную карточку», — пояснил Григорьянц.

Таким образом, в комитете не прислушалась к доводам представителей «Спартака», обвинявших Рошу в провоцировании Соболева. В организации подтвердили, что защитник ЦСКА действительно несколько раз поправлял шорты на глазах форварда соперника, но это не было попыткой задеть его.

«Соболев говорил, что со стороны Роши была провокация. Свой поступок он объяснил эмоциями. Мы исследовали все материалы — у него есть привычка поправлять экипировку. Он и в подтрибунном помещении делал так — эта самая привычка повторялась несколько раз. Роша часто делал это при виде Соболева? Они играли друг против друга. Мы не пришли к тому, что это носило оскорбительный характер по отношению к Соболеву», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

По мнению главы КДК РФС, между действиями футболистов есть существенная разница. Если первый делал это машинально, то второй — намеренно исполнил его в адрес оппонента.

«У Соболева был акцентированный жест — когда он схватился за свои гениталии. Как поняли его? Он оскорбительный с точки зрения этики и общих норм. Я не буду говорить, какое название он имеет. У КДК есть понятие этого жеста… Означает прежде всего действие непристойного характера одного человека в отношении другого», — объяснил Григорьянц.

Если в ЦСКА ожидаемо были довольны вердиктом комитета, то в «Спартаке» выразили с ним несогласие. Как заявил глава пресс-служба красно-белых Дмитрий Зеленов, клуб не намерен сдаваться и в будущем планирует подать апелляцию.

«Александр на заседании принёс извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», — сказал Зеленов.

При этом есть основания полагать, что в будущем можно ждать продолжения истории не только вокруг Соболева, но и Роши. Как сообщил Григорьянц, КДК планирует подробно разобрать эпизод, в котором бразилец якобы оскорбил россиянина, назвав его клоуном.

«Мы послушали интервью, мнение самого игрока по этому поводу. «Спартак» заявил ходатайство о том, что нужно представить заключение специалиста по его словам. У нас раньше присутствовал независимый эксперт-переводчик, но за полтора дня нам не удалось обеспечить его присутствие на сегодняшнем заседании. Мы приняли решение удовлетворить ходатайство «Спартака», выделить дело в отдельное производство и отправить слова Роши от КДК на экспертизу в независимую организацию», — добавил Григорьянц.