«Спартак» обжалует решение КДК РФС о дисквалификации Соболева

В пресс-службе «Спартака» заявили, что обжалуют решение КДК РФС о дисквалификации нападающего клуба Александра Соболева.

«Александр на заседании принёс извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

По итогам заседания комиссии Соболев получил четырёхматчевую дисквалификацию.

Напомним, что красную карточку он получил за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих Виллиана Роши.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отменил красную карточку Роши за «повторение» жеста Соболева в дерби.