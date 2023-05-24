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«Спартак» обжалует решение КДК РФС о дисквалификации Соболева

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В пресс-службе «Спартака» заявили, что обжалуют решение КДК РФС о дисквалификации нападающего клуба Александра Соболева.
«Спартак» обжалует решение КДК РФС о дисквалификации Соболева
  • РИА Новости

«Александр на заседании принёс извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

По итогам заседания комиссии Соболев получил четырёхматчевую дисквалификацию.

Напомним, что красную карточку он получил за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих Виллиана Роши.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отменил красную карточку Роши за «повторение» жеста Соболева в дерби.

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