«Как гопник из провинциальной подворотни»: поведение Соболева портит его имидж одного из лучших форвардов РПЛ

Александр Соболев продемонстрировал неприличный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА, за что удостоился прямой красной карточки от Сергея Карасёва. И хотя «Спартак» сумел добыть важнейшую победу и повысил свои шансы на серебряные медали, а сам нападающий извинился в соцсетях за непристойное поведение, его раскритиковали все: от партнёров, соперников и экспертов до функционеров и бывших арбитров. Наставник москвичей Гильермо Абаскаль пообещал строго наказать подопечного за неподобающую выходку и отстранить от работы с основой в случае повторения ситуации.

Накануне «Спартак» одержал важнейшую победу над ЦСКА в московском дерби и вплотную подобрался к конкуренту в борьбе за серебряные медали РПЛ. И одним из главных действующих лиц этого матча стал Александр Соболев. Правда, в то время как его одноклубник Квинси Промес оформлял дубль, позволивший ему стать лучшим бомбардиром красно-белых в истории чемпионатов России, его партнёр проявлял себя со знаком минус. Во втором тайме он вступил в конфронтацию с Виллианом Рошей и показал тому неприличный жест, вынудив Сергея Карасёва выписать спартаковцу красную карточку. И ему крупно повезло, что судейская бригада по непонятным причинам изгнала с поля не только его самого, но и визави, оставив хозяевам отличные шансы на успех.

Инцидент с Соболевым и Рошей ожидаемо стал самым обсуждаемым по итогам встречи, хотя спорных эпизодов в матче было предостаточно. Чего только стоят отменённый гол Михаила Игнатова, а также два пенальти в ворота ЦСКА, назначение одного из которых всё же было подтверждено видеоассистентами главного арбитра. При этом мнения относительно поведения нападающего разделились. Его партнёр по команде Никита Чернов признался, что не видел жест Александра в адрес Виллиана, и назвал это «моментом, когда не стоит извиняться». Не придал особого значения действиям форварда и тот же Игнатов.

«Саша есть Саша. Он всегда такой. Это его фишка. Может, чуть-чуть погорячился, конечно», — сказал хавбек красно-белых в эфире «Матч ТВ».

А вот старожилы «Спартака» были более категоричны. По словам Романа Зобнина, в раздевалке с Соболевым была проведена беседа, в ходе которой его попросили вести себя сдержаннее в такие моменты, а капитан москвичей Георгий Джикия и вовсе назвал такую демонстрацию эмоций неприемлемой. Ещё дальше пошёл наставник десятикратных чемпионов России, пригрозивший Александру отстранением.

«Соболев будет наказан… Если такое повторится, то человек не будет играть. Уважение важно. Это не индивидуальный вид спорта. Нужно играть за команду и понимать, что ты представляешь её, действовать на благо. Такое случилось второй раз. Если это будет повторяться, то он не будет играть, а будет на скамейке», — заявил Абаскаль на пресс-конференции.

Соболев проявляет несдержанность далеко не первый раз. В нынешнем сезоне на его счету значится уже девять жёлтых и одна красная карточка — и это только в РПЛ. Если взять за основу таблицу Transfermarkt, то Александр занимает первое место среди самых недисциплинированных футболистов Премьер-лиги с 14 баллами (девять за горчичники и пять — за прямое удаление). По этому показателю ему уступают и предельно жёсткий опорник Дмитрий Баринов (13), и фланговые защитники Гленн Бейл (12), Максим Ненахов и Артём Самсонов (оба — по 11), часто нарушающие правила из-за специфики амплуа.

И пусть часть жёлтых карточек Соболев получил за срывы быстрых атак противника, львиная доля из них была выдана ему за излишнюю агрессию, разговоры с арбитрами или необоснованную грубость. Последнее он продемонстрировал в дерби с ЦСКА в рамках первого круга, когда жёстко въехал в ноги тому же Роше. Ранее от его подкатов пострадали также защитник «Сочи» Артём Мещанинов и хавбек «Краснодара» Александр Черников.

Но в свете инцидента с Рошей куда более пристальное внимание стоит обратить на другие горчичники Соболева, выписанные ему за неспортивное поведение. И таких было предостаточно. Но если в эпизоде с Сабой Сазоновым в дерби с «Динамо» его ещё можно оправдать (защитник бело-голубых явно переборщил с актёрской игрой и рухнул как подкошенный после минимального контакта с оппонентом), то стычка с Даниилом Уткиным — другое дело. Там заведённый Александр сначала накричал на хавбека «Ростова», а потом и боднул его. И вновь Карасёв был довольно благосклонен к спартаковцу и предъявил ему лишь горчичник. Причём такое же взыскание было предъявлено и его оппоненту, хотя тот был, скорее, вынужден реагировать.

А ведь была ещё и знаменательная потасовка в матче Кубка России с «Зенитом», в которой Соболев также выступил в качестве одного из главных действующих лиц. И хотя он лично не провоцировал её, а в момент начала находился на скамейке запасных, впоследствии принял в драке активное участие и заслуженно получил красную карточку и дисквалификацию.

Безусловно, всё это не ставит под сомнение мастерство Соболева. Несмотря на проблемы с дисциплиной и регулярные симуляции, обеспечившие ему прозвище Дельфин, он остаётся одним из сильнейших форвардов РПЛ. И это всецело подтверждает статистика. В нынешнем сезоне он занимает третье место по системе «гол + пас» (13 + 9), уступая лишь Промесу (20 + 7) и Малкому (23 + 7), а в списке ассистентов и вовсе делит вторую строчку с Клаудиньо. Больше лишь у Эдуарда Сперцяна (11). И это говорит о том, насколько разноплановым исполнителем он стал за время работы под руководством Абаскаля.

Сейчас Соболев не просто нападающий таранного типа, способный бороться за верховые подачи в штрафной и выступать в роли завершителя. Это универсальный футболист, действующий как на острие, так и в подыгрыше, а временами и вовсе опускающийся в глубину в стиле Гарри Кейна. Тем обиднее, что в последнее время больше обсуждаются не его выдающиеся спортивные качества, а поведение.

Ведь сейчас мало кто вспомнит, что именно Соболев сначала здорово открылся между линиями, а затем тонкой передачей вывел Игнатова один на один с Акинфеевым на 21-й минуте. И если бы не неоднозначное решение видеоассистентов отменить взятие ворот, мог достичь отметки десять голевых пасов за сезон и вплотную подобраться к Сперцяну в рейтинге ассистентов.

Сейчас все говорят о его жесте. Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров называет Соболева «главным клоуном в дерби». Костерит спортсмена и бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.

«Соболев — максимально невоспитанный человек. И его переезд в столицу, где обычно люди учатся хорошим манерам, на него положительно не подействовал. Ведёт себя как гопник из провинциальной подворотни. Всю карьеру в «Спартаке» он ведёт себя именно так», — сказал функционер RT.

По его мнению, нападающий с самого начала вёл себя слишком агрессивно и мог быть удалён с поля раньше. При этом санкции в отношении Роши он назвал несправедливыми.

«Что касается самого матча, то красную карточку он выпрашивал с самого начала. Может быть, решил заранее закончить чемпионат и поехать в отпуск, взял себе горячую путёвку. И так как жёлтых карточек ему не давали, Соболев решил сделать проще. За такие вещи удаляют сразу с поля. Не знаю, почему Сергей Карасёв стал раздумывать в этом эпизоде и спровоцировал Рошу. Судьи в данном случае поступили очень оригинально и удалили обоих: Соболева — за демонстрацию, а Рошу — за цитирование нападающего «Спартака», — добавил Червиченко.

Сейчас футбольная общественность наверняка задаётся двумя вопросами. Один из них заключается в том, чем завершится история с Соболевым. Во время матча комментатор «Матч ТВ» Константин Генич полагал, что на форварда «Спартака» могут наложить дисциплинарные санкции в виде отстранения. Это кажется вполне вероятным. Месяц назад на две встречи был дисквалифицирован главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет, хотя тогда его скандальный жест даже не попал в трансляцию. Правда, испанец ухудшил своё положение, обозвав клоуном главного арбитра Павла Шадыханова.

Другой вопрос, какие выводы извлечёт сам Соболев. Пока сложно сказать, считает ли он себя виноватым в данной ситуации. С одной стороны, он опубликовал извинения в своём Telegram-канале. С другой — сделал это спустя два часа после окончания встречи, а также после другого своего сообщения. В нём значился итоговый счёт дерби и подпись «Москва — красно-белая», а также смайлик с пальцем у рта.

«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции, и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится», — написал форвард москвичей.

Возможно, публичные извинения помогут ему немного уменьшить срок отстранения или вовсе избежать его. Ведь в противном случае он рискует пропустить концовку первенства, а его отсутствие может пагубно сказаться на перспективах подопечных Абаскаля в борьбе за серебряные медали. Пусть «Спартак» и имеет более благоприятный календарь, чем ЦСКА, без одного из своих лидеров он может оступиться даже в противостояниях с «Крыльями Советов» и «Пари НН». Самарцы и нижегородцы борются за сохранение прописки в Премьер-лиге и наверняка будут сверхмотивированными.