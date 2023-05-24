Хусаинов: отмена дисквалификации Роши — несправедливое решение

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает несправедливой отмену дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Отмену красной карточки Виллиана Роши в данном случае считаю несправедливой. Как мне известно, «Спартак» предоставил доказательства, на которых было видно, что Роша намеренно провоцировал Александра Соболева задолго до эпизода с жестом спартаковца. Это попытка оправдать его провокацию. Непонятно, почему они решили оправдать его полностью и при этом дать Соболеву четыре матча. На мой взгляд, нужно было оставить дисквалификацию в силе, но на одну игру. Тогда всё было бы справедливо», — сказал Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов прокомментировал решение ЭСК дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за демонстрацию неприличного жеста в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.