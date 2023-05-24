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Хусаинов: дисквалификация Соболева справедлива на 100%

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение ЭСК дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за демонстрацию неприличного жеста в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Хусаинов: дисквалификация Соболева справедлива на 100%
  • globallookpress.com

«Дисквалификация Александра Соболева на четыре матча справедлива на все 100%. Футбол привлекает большое количество детей, его смотрят женщины — как по телевизору, так и на стадионе. Поэтому демонстрация подобных жестов неприемлема и не может быть оправдана.

То, что решили дать именно на столько матчей, это уже другой вопрос. Видимо, положения регламента позволяют вынести решение с такой строгостью по данному эпизоду», — заявил Хусаинов RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафовали на 180 тыс. рублей по итогам матча 28-го тура РПЛ.

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