Хусаинов: дисквалификация Соболева справедлива на 100%

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение ЭСК дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за демонстрацию неприличного жеста в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Дисквалификация Александра Соболева на четыре матча справедлива на все 100%. Футбол привлекает большое количество детей, его смотрят женщины — как по телевизору, так и на стадионе. Поэтому демонстрация подобных жестов неприемлема и не может быть оправдана.

То, что решили дать именно на столько матчей, это уже другой вопрос. Видимо, положения регламента позволяют вынести решение с такой строгостью по данному эпизоду», — заявил Хусаинов RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафовали на 180 тыс. рублей по итогам матча 28-го тура РПЛ.